Умер композитор Александр Вустин
Российский композитор Александр Вустин скончался в Москве на 77-ом году жизни, говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
«Девятнадцатого апреля 2020 года в Москве скончался композитор Александр Вустин», - сказано в сообщении.
Александр Вустин родился в Москве в 1943 году. Учился в Московской консерватории, работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Его произведения исполнялись не только в России, но также в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах.
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