Умер композитор Александр Вустин

Российский композитор Александр Вустин скончался в Москве на 77-ом году жизни, говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.



«Девятнадцатого апреля 2020 года в Москве скончался композитор Александр Вустин», - сказано в сообщении.

Александр Вустин родился в Москве в 1943 году. Учился в Московской консерватории, работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Его произведения исполнялись не только в России, но также в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах.

