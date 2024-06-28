Умер композитор Александр Кнайфель

Композитор Александр Кнайфель ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в издательстве «Композитор. Санкт-Петербург».

Причина смерти деятеля культуры не называется.

«Мы сотрудничали с Александром Ароновичем долгие годы и выпустили вместе много прекрасной музыки... С Александром Кнайфелем издательство связывали не только деловые отношения — это был наш друг, наш единомышленник в деле развития музыкальной культуры России», — отметили в издательстве.

Александр Кнайфель родился в 1943 году в Ташкенте, окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории, также учился в Москве у Мстислава Ростроповича. Композитор писал музыку для театра и кино, произведения автора звучали как в России, так и в странах Европы.

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