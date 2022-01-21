Умер комик Луи Андерсон

Луи Андерсон ушел из жизни в пятницу утром, передает издание TMZ.

Помимо многочисленных актерских работ, он был известен в России, прежде всего, как создатель мультсериала «Жизнь с Луи», основанного на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

По сообщениям американских СМИ, в последний год он боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Актер умер в возрасте 68 лет.



