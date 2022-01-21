Умер комик Луи Андерсон
21 января 202219:27
Луи Андерсон ушел из жизни в пятницу утром, передает издание TMZ.
Помимо многочисленных актерских работ, он был известен в России, прежде всего, как создатель мультсериала «Жизнь с Луи», основанного на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.
По сообщениям американских СМИ, в последний год он боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Актер умер в возрасте 68 лет.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru