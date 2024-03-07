Умер кинооператор Михаил Суслов
7 марта 202414:00
Известный российский кинооператор Михаил Суслов умер на 85 году жизни, сообщает телеканал «Культура».
Он работал в том числе над такими сериалами, как «Тихий Дон» и «Ликвидация».
В 1976 году Суслов эмигрировал в США, где снял целый ряд фильмов, в их числе «Восход «Черной луны», «Чемпион», «Укради небо», «Часть Эдема».
В конце 90-х годов прошлого века он вернулся на родину. В его фильмографии более сорока картин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчины обогнали женщин по часам просмотра фильмов и сериалов
- Житель белгородского села ранен при ударе дрона-камикадзе
- Ливанов уличил во «вранье» дочь Миронова о его антисоветизме
- В Армении заявили, что страна не нуждается в содействии Москвы
- Умер кинооператор Михаил Суслов
- Певец SHAMAN представил клип на новую песню «Мама»
- Открылась первая персональная фотовыставка экс-вице-премьера Христенко
- Россиянам рассказали о схемах мошенничества перед 8 Марта
- В РСТ назвали Таиланд, Египет и Турцию самыми популярными для отдыха в мае
- Кириенко заявил о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru