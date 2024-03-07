Умер кинооператор Михаил Суслов

Известный российский кинооператор Михаил Суслов умер на 85 году жизни, сообщает телеканал «Культура».

Он работал в том числе над такими сериалами, как «Тихий Дон» и «Ликвидация».

В 1976 году Суслов эмигрировал в США, где снял целый ряд фильмов, в их числе «Восход «Черной луны», «Чемпион», «Укради небо», «Часть Эдема».

В конце 90-х годов прошлого века он вернулся на родину. В его фильмографии более сорока картин.



