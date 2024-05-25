Умер каскадер Александр Ковалев

Каскадер Александр Ковалев умер на 64-м году жизни. Об этом сообщила школа каскадеров «Ю-Stunt» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков

«Умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы», — указано в сообщении.

Отмечается, что Ковалев ушел из жизни в больнице в Москве после плановой операции.

Каскадер был известен в том числе по проектам «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5», «Мангуст».

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ФОТО: РИА Новости
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