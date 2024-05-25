Умер каскадер Александр Ковалев

«Умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы», — указано в сообщении.

Отмечается, что Ковалев ушел из жизни в больнице в Москве после плановой операции.

Каскадер был известен в том числе по проектам «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5», «Мангуст».

