Умер каскадер Александр Ковалев
25 мая 202402:19
Каскадер Александр Ковалев умер на 64-м году жизни. Об этом сообщила школа каскадеров «Ю-Stunt» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы», — указано в сообщении.
Отмечается, что Ковалев ушел из жизни в больнице в Москве после плановой операции.
Каскадер был известен в том числе по проектам «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5», «Мангуст».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru