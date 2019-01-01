Умер известный актёр Малого театра

Стало известно о кончине старейшего актёра Малого театра, Народного артиста России Анатолия Торопова. Он покинул этот мир на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Государственного академического Малого театра России. Как отмечает RT, Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича.

Анатолий Торопов служил в Малом театре с 1952 года. В кино он получил широкую популярность после того, как исполнил роль Шапошникова в фильме «Угрюм-река». Кроме того, артист снимался в нескольких фильмах-спектаклях Малого театра.

