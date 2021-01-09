Умер художник-живописец Сидоров
Художник-живописец Валентин Сидоров скончался на 94 году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщает Московский художественный институт имени Сурикова на странице вуза в Facebook.
«Случилось непоправимое горе, сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие небесное и вечная память» - говорится в посте.
Советский и российских пейзажист, педагог и профессор Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Конаковского района Тверской области. Живописец работал в Подмосковье и Москве. Руководил мастерской станковой живописи и преподавал в МГХИ почти четверть века. Он входил в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ и был членом Союза писателей России (2001).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 309 / сут.
Умерли
61 381+470 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+23 680 / сут.
- Умер художник-живописец Сидоров
- Меркель предупредила о двух тяжелых для ФРГ неделях из-за COVID-19
- Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
- Посольство РФ не подтверждает данные о россиянах на пропавшем индонезийском Boeing
- В Сети появились первые кадры поисковой операции индонезийского Boeing 737-500
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru