Умер главный архитектор Эрмитажа

В Санкт-Петербурге скончался главный архитектор музея Эрмитаж Валерий Лукин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Отмечается, что время и место прощания с Валерием Павловичем будет обнародовано позже.

Как отмечает RT, Валерий Лукин работал в Эрмитаже с 1975 года. При его участии были отреставрированы Меншиковский дворец и Эрмитажный театр, а также Главный Штаб Эрмитажа.

