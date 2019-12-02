Умер главный архитектор Эрмитажа
2 декабря 201913:38
В Санкт-Петербурге скончался главный архитектор музея Эрмитаж Валерий Лукин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.
Отмечается, что время и место прощания с Валерием Павловичем будет обнародовано позже.
Как отмечает RT, Валерий Лукин работал в Эрмитаже с 1975 года. При его участии были отреставрированы Меншиковский дворец и Эрмитажный театр, а также Главный Штаб Эрмитажа.
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ФОТО: пресс-служба Эрмитажа
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