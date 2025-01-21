Умер гитарист Whitesnake Джон Сайкс

Гитарист и автор песен, участник групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте музыканта.

Сайкс умер после тяжелой борьбы с раком.

«Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не был знаком с ним лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком», — отмечается в сообщении.

Джон Сайкс родился в 1959 году в британском Рединге. Музыкант начал карьеру в 1980 году в составе группы The Tygers of Pan Tang, позже играл с коллективами Thin Lizzy и Whitesnake, а затем создал собственную группу Blue Murder и сольный проект Sykes.

Ранее в возрасте 78 лет умер режиссер и сценарист Дэвид Линч, напоминает РЕН ТВ.

