Умер гитарист Whitesnake Джон Сайкс
Гитарист и автор песен, участник групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте музыканта.
Сайкс умер после тяжелой борьбы с раком.
«Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не был знаком с ним лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком», — отмечается в сообщении.
Джон Сайкс родился в 1959 году в британском Рединге. Музыкант начал карьеру в 1980 году в составе группы The Tygers of Pan Tang, позже играл с коллективами Thin Lizzy и Whitesnake, а затем создал собственную группу Blue Murder и сольный проект Sykes.
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