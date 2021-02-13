Умер генеральный директор Москонцерта Александр Беленький
13 февраля 202117:38
Гендиректор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький ушел из жизни в 75 лет.
Его трудовой стаж в организации – 56 лет, сообщили в департаменте культуры столицы.
Беленький пришел на работу в Москонцерт на должность звукорежиссера и 20 лет, начиная с 2001 года, руководил компанией.
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13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru