Умер генеральный директор Москонцерта Александр Беленький

Гендиректор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький ушел из жизни в 75 лет.

Его трудовой стаж в организации – 56 лет, сообщили в департаменте культуры столицы.

Беленький пришел на работу в Москонцерт на должность звукорежиссера и 20 лет, начиная с 2001 года, руководил компанией.

