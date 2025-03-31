Умер французский режиссер Ив Буассе
Французский режиссер Ив Буассе умер на 87 году жизни. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на семью кинематографиста.
По данным агентства, Буассе умер в больнице в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.
Ив Буассе родился во французской столице в 1939 году, окончил Институт высшего кинообразования, начал карьеру в конце 1960-х годов. Буассе был лидером французского политического кино, в числе самых известных его фильмов картины «Это случилось в праздник», «Похищение в Париже», «Цена риска».
Ранее в возрасте 68 лет умер режиссер Андрей Ермаш, напоминает RT.
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