Умер французский режиссер Ив Буассе

Французский режиссер Ив Буассе умер на 87 году жизни. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на семью кинематографиста.

По данным агентства, Буассе умер в больнице в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Ив Буассе родился во французской столице в 1939 году, окончил Институт высшего кинообразования, начал карьеру в конце 1960-х годов. Буассе был лидером французского политического кино, в числе самых известных его фильмов картины «Это случилось в праздник», «Похищение в Париже», «Цена риска».

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