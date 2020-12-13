Умер бывший лидер группы «Воскресение» Андрей Сапунов

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — цитирует Абрамову РБК.

Рок-группа «Воскресение» была создана в 1979 году Алексеем Романовым. Коллектив работает и сейчас. Сапунов входил в состав группы с момента ее образования. Он принимал участие в записи всех альбомов группы. Вышел из ее состава в 2016 году.

