Умер бывший лидер группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Экс-вокалист группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер от инфаркта. Музыканту было 64 года, напоминает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе коллектива Нонну Абрамову.

Сапунов без «Воскресения»: Я старый, никому не нужен

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — цитирует Абрамову РБК.

Рок-группа «Воскресение» была создана в 1979 году Алексеем Романовым. Коллектив работает и сейчас. Сапунов входил в состав группы с момента ее образования. Он принимал участие в записи всех альбомов группы. Вышел из ее состава в 2016 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Ольга Костина
ТЕГИ:МузыкантыСмерть"воскресенье"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры