Умер бывший директор фотостудии на «Мосфильме» Анатолий Гришин
26 марта 202511:22
В Москве на 74-м году жизни скончался бывший директор фотостудии на «Мосфильме» Анатолий Гришин, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Он работал на киностудии с 1968 по 2013 год. За это время участвовал в съемках 63 фильмов.
«Гришин восемь лет возглавлял творческое бюро художников-фотографов, в годы перестройки десять лет был директором фотостудии на «Мосфильме»», - уточнили в Союзе кинематографистов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru