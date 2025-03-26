Умер бывший директор фотостудии на «Мосфильме» Анатолий Гришин

В Москве на 74-м году жизни скончался бывший директор фотостудии на «Мосфильме» Анатолий Гришин, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Он работал на киностудии с 1968 по 2013 год. За это время участвовал в съемках 63 фильмов.

«Гришин восемь лет возглавлял творческое бюро художников-фотографов, в годы перестройки десять лет был директором фотостудии на «Мосфильме»», - уточнили в Союзе кинематографистов.

