Умер британский бас-гитарист Херби Флауэрс
Британский бас-гитарист Херби Флауэрс умер на 87-м году жизни. Об этом пишет газета The Guardian.
Причина смерти музыканта не называется.
Херби Флауэрс родился в 1938 году в пригороде Лондона. Басист начал свою карьеру в 1960-х годах как сессионный музыкант, в 1969-м Флауэрс стал сооснователем группы Blue Mink. Мировую известность бас-гитарист получил после записи партии в песне Лу Рида Walk on the Wild Side в 1972 году.
Позже Флауэрс играл в группах T.Rex и Sky. Музыкант участвовал в более чем 20 тысячах сессий, в том числе записывал бас-партии для композиций Дэвида Боуи, Элтона Джона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Сержа Генсбура.
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