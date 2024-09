Умер британский бас-гитарист Херби Флауэрс

Британский бас-гитарист Херби Флауэрс умер на 87-м году жизни. Об этом пишет газета The Guardian.

Причина смерти музыканта не называется.

Херби Флауэрс родился в 1938 году в пригороде Лондона. Басист начал свою карьеру в 1960-х годах как сессионный музыкант, в 1969-м Флауэрс стал сооснователем группы Blue Mink. Мировую известность бас-гитарист получил после записи партии в песне Лу Рида Walk on the Wild Side в 1972 году.

Позже Флауэрс играл в группах T.Rex и Sky. Музыкант участвовал в более чем 20 тысячах сессий, в том числе записывал бас-партии для композиций Дэвида Боуи, Элтона Джона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Сержа Генсбура.

Ранее стало известно о смерти американского поэта-песенника, автора саундтрека к фильму «Титаник» My Heart Will Go On Уиллбура Дженнингса, напоминает Ura.ru.