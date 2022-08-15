Умер бард Валерий Мищук
Автор и исполнитель Валерий Мищук умер в возрасте 71 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщила его супруга Елена Карезина.
«Мой муж, Валерий Леонидович Мищук <...>, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — написала Карезина в соцсетях.
Как сообщил ТАСС брат исполнителя бард Вадим Мищук, музыкант умер в воскресенье вечером. Информации о месте прощания пока нет.
Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге, окончил Рижский политехнический институт. В конце 1970-х музыкант организовал ансамбль «Домино», в составе которого выступал вместе с братом. С 1989 года Мищуки начали выступать как дуэт. Музыканты участвовали в Грушинском фестивале авторской песни и других бардовских проектах, сотрудничали с исполнителями Сергеем Никитиным, Леонидом Сергеевым, Виктором Берковским.
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