Умер бард Валерий Мищук

«Мой муж, Валерий Леонидович Мищук <...>, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — написала Карезина в соцсетях.

Как сообщил ТАСС брат исполнителя бард Вадим Мищук, музыкант умер в воскресенье вечером. Информации о месте прощания пока нет.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге, окончил Рижский политехнический институт. В конце 1970-х музыкант организовал ансамбль «Домино», в составе которого выступал вместе с братом. С 1989 года Мищуки начали выступать как дуэт. Музыканты участвовали в Грушинском фестивале авторской песни и других бардовских проектах, сотрудничали с исполнителями Сергеем Никитиным, Леонидом Сергеевым, Виктором Берковским.

Ранее стало известно о смерти поэта-песенника Германа Витке. Пятидесятитрехлетний мужчина умер 12 августа от сердечного приступа, напоминает телеканал 360.

