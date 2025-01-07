Умер бард Вадим Мищук

Бард Вадим Мищук умер на 69-м году жизни. Сообщение об этом появилось накануне на сайте Грушинского фестиваля, в котором неоднократно участвовал автор-исполнитель.

«Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука... Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — говорится в заявлении.

Вадим Мищук родился в 1956 году в Риге. Вместе с братом Валерием музыкант в 1977—1989 годах выступал в составе местного ВИА «Домино». В 1989-м братья переехали в Москву, начав выступать как дуэт в жанре авторской песни. В числе наиболее известных композиций Мищуков «Рижский вокзал», «Застолье», «Уплывает пароход».

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