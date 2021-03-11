Умер автор музыки к «Гардемаринам» Виктор Лебедев
Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев скончался в Петербурге, передает РИА Новости.
Лебедев занимал пост профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Он написал музыку к 50 кинофильмам, а также сочинял оперы, балеты, музыку для симфонических оркестров.
В мае 2019 года в возрасте 84 лет скончалась писательница Нина Соротокина, которая стала знаменитой благодаря роману «Трое из навигацкой школы». По нему был снят фильм о гардемаринах.
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