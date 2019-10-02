Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси ушел из жизни известный композитор Гия Канчели. Как сообщил Первый канал Грузии, Народный артист СССР скончался на 85-м году жизни в одной из столичных больниц.

Канчели имел множество государственных наград и за свою карьеру написал музыку для десятков советских фильмов, самые известные из которых «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Канчели родился в Тбилиси в 1935 году, окончил местную консерваторию. С 1967 по 1986 написал 7 симфоний, за одну из которых получил Государственную премию СССР. С 1991 году проживал в Нидерландах и Германии.

