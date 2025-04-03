Умер автор «Голубого щенка» венгерский писатель Дьюла Урбан

В Венгрии ушел из жизни писатель, поэт, сценарист, актер и режиссер Дьюла Урбан, пишет «Российская газета».

О кончине артиста сообщили в Будапештском театре кукол, который Урбан возглавлял.

Именно по его сказке «Голубой щенок» Юрий Энтин написал свою адаптацию в стихах, по которой затем был снят в 1976 году Ефимом Гамбургом знаменитый советский музыкальный мультфильм, где персонажей озвучили Алиса Фрейндлих, Александр Градский и Андрей Миронов.

