Умер автор «Голубого щенка» венгерский писатель Дьюла Урбан
3 апреля 202512:53
В Венгрии ушел из жизни писатель, поэт, сценарист, актер и режиссер Дьюла Урбан, пишет «Российская газета».
О кончине артиста сообщили в Будапештском театре кукол, который Урбан возглавлял.
Именно по его сказке «Голубой щенок» Юрий Энтин написал свою адаптацию в стихах, по которой затем был снят в 1976 году Ефимом Гамбургом знаменитый советский музыкальный мультфильм, где персонажей озвучили Алиса Фрейндлих, Александр Градский и Андрей Миронов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер автор «Голубого щенка» венгерский писатель Дьюла Урбан
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо
- Захарова: Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме
- В МГУ назвали «тренировкой» заявление главы ВОЗ об угрозе новой пандемии «завтра»
- Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару
- Бутусов назвал свой новый альбом «Мертвец» результатом «перманентного покаяния»
- Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина
- Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным
- Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа
- В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru