Умер автор 700 песен к 200 индийским фильмам Гопалакришнан

Индийский сценарист и автор песен Манкомбу Голапакришнан скончался на 79 году жизни. Информация о смерти появилась в профиле портала IMDb

Голапакришнан умер в Кочи в результате сердечного приступа.

На счету Голапакришнана более семисот треков для двух сотен кинофильмов. Он пришел в кино в первой половине 1970-х годов. Среди его сценарных работ - один из хитов проката «Муха» 2012 года.

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ФОТО: ТАСС
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