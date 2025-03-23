Умер автор 700 песен к 200 индийским фильмам Гопалакришнан

Индийский сценарист и автор песен Манкомбу Голапакришнан скончался на 79 году жизни. Информация о смерти появилась в профиле портала IMDb

Голапакришнан умер в Кочи в результате сердечного приступа.

На счету Голапакришнана более семисот треков для двух сотен кинофильмов. Он пришел в кино в первой половине 1970-х годов. Среди его сценарных работ - один из хитов проката «Муха» 2012 года.



