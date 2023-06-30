Умер американский актер и обладатель «Оскара» Алан Аркин
Американский актёр, режиссёр и сценарист Алан Аркин умер в возрасте 89 лет, сообщает издание People со ссылкой на семью артиста.
«Наш отец обладал уникальным талантом... Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка... Нам будет очень его не хватать», - заявили сыновья Аркина Адам, Мэтью и Энтони.
Алан Аркин знаком зрителям благодаря таким фильмам и сериалам, как «Эдвард Руки-ножницы», «Напряги извилины», «Марли и я», «Операция «Арго», «Метод Комински» и другим.
В 2007 году Аркин получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Маленькая мисс Счастье». Также он является лауреатом таких премий, как BAFTA, «Золотой глобус» и «Тони».
Ранее на 61-м году жизни умер звезда франшизы «Джон Уик» американский актёр Лэнс Реддик, также известный зрителям по ролям в сериале «Прослушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru