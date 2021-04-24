Умер американские продюсер телефильмов Чарльз Фрайс

В возрасте 92 лет скончался известный кино- и телепродюсер США Чарльз Фрайс. Об этом сообщает издание Variety.

Фрайс в качестве исполнительного продюсера работал над телесериалом «Удивительный человек-паук», «Марсианские хроники» по мотивам произведения Рэя Брэдбери. На его счету 140 телефильмов и мини-сериалов, 5 тысяч эпизодов различных телепроектов и свыше 40 театральных фильмов, над которыми он работал в течение своей 60-летней карьеры.

Фрайс открыл собственную компанию Fries Entertainment, начав карьеру в 1970-х. Со своей командой он выпускал преимущественно тематические фильмы. При жизни он являлся членом Гильдии продюсеров, а также фонда Caucus Foundation, который поддерживает молодых продюсеров, сценаристов и режиссеров. На счету Фрайса множество наград за заслуги в сфере телепродюсирования, сообщает РИА Новости.

