Умер актер Рутгер Хауэр

75-летний актер Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни, передает телеканал «360». Похороны Хауэра состоялись 24 июля.

Известность Хауэру принесло участие в телесериале «Флорис». Далее актер долгое время сотрудничал с Полом Верховеном.

Хауэр продолжил карьеру в Голливуде и сыграл роль в триллере Сильвестра Сталлоне «Ночные ястребы».

Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года с участием Хауэра был признан классикой научной фантастики.

