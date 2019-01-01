Умер актер Рутгер Хауэр
24 июля21:00
75-летний актер Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни, передает телеканал «360». Похороны Хауэра состоялись 24 июля.
Известность Хауэру принесло участие в телесериале «Флорис». Далее актер долгое время сотрудничал с Полом Верховеном.
Хауэр продолжил карьеру в Голливуде и сыграл роль в триллере Сильвестра Сталлоне «Ночные ястребы».
Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года с участием Хауэра был признан классикой научной фантастики.
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ФОТО: pixabay.com
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