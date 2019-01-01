Культура

Умер актер Олег Дмитриев

11 июля20:42

Актер Малого драматического театра Олег Дмитриев скончался на 50-м году жизни, сообщает М24.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

На его счету ушедшего актера десятки ролей и 11 постановок спектаклей и пьес.

Дмитриев сыграл в фильмах «Сороковой день», «Империя под ударом», «Кобра. Антитеррор», «Тайны следствия-4», «Литейный» и других.

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ФОТО: pixabay.com
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