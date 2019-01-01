Умер актер Олег Дмитриев

Подробности задержания зампредседателя правления Пенсионного фонда России Эксперт: без санкции начальника противоправная деятельность зама невозможна Обоснованность затрат на деятельность Пенсионного фонда обсуждается уже не первый год Кремль в курсе задержания, но комментировать не считает необходимым