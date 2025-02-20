Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Актер Геннадий Косарев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в петербургском Молодежном театре на Фонтанке.

Артист ушел из жизни 19 февраля после продолжительной болезни.

«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле «Жозефина и Наполеон»… Своем последнем спектакле…» — отметили в театре.

Геннадий Косарев родился в 1960 году в узбекистанском Денау. В 1981-м он окончил ГИТИС. Позже актер поступил в московский Театр имени Маяковского, после 11 лет работы переехал в Санкт-Петербург и присоединился к труппе Молодежного театра на Фонтанке. Артист служил здесь с 1992 года. Косарев также снимался в кино, он сыграл в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент особого назначения».

Ранее в возрасте 66 лет умер актер театра и кино Валерий Зинов, напоминает 360.ru.

