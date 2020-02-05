Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.

Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой страницу городского театра «Мастерская» в Facebook. Причина смерти актера не называется.

Бульба закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, затем работал в ТЮЗ имени Брянцева. В театральных кругах он известен по спектаклю «Преступление и наказание», в котором исполнил роль Свидригайлова, сообщает РИА ФАН.

Артист снимался в эпизодических ролях в фильмах и сериалах.



