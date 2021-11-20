Умер актер из сериала «Штрафбат» Георгий Шахет
20 ноября 202114:24
Отечественный актер Георгий Шахет умер на 76 году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
Уточняется, что артист умер после продолжительной болезни.
Георгий Осипович Шахет окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Наиболее заметными ролями актера стали работы в кинолентах «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», а также в сериалах «Штрафбат», «Есенин», «Старые кадры».
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20 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru