Умер актер из сериала «Штрафбат» Георгий Шахет

Уточняется, что артист умер после продолжительной болезни.

Георгий Осипович Шахет окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Наиболее заметными ролями актера стали работы в кинолентах «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», а также в сериалах «Штрафбат», «Есенин», «Старые кадры».

