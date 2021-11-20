Умер актер из сериала «Штрафбат» Георгий Шахет

Отечественный актер Георгий Шахет умер на 76 году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

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Уточняется, что артист умер после продолжительной болезни.

Георгий Осипович Шахет окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Наиболее заметными ролями актера стали работы в кинолентах «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», а также в сериалах «Штрафбат», «Есенин», «Старые кадры».

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ФОТО: pixabay.com
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