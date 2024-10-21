Умер актер из сериала «Нюхач» Николай Седнев
Актер, режиссер и писатель Николай Седнев умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский.
Артист скончался 17 октября.
«Ушел кинорежиссер и актер... киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный», — отметил Павловский.
Николай Седнев родился в 1951 году, окончил студию киноактера при Одесской киностудии и факультет кинорежиссуры КГИТИ имени И.К.Карпенко-Карого. Актер начал сниматься в кино в 1990-х годах, он известен по ролям в картинах «Настройщик», «Одесса-мама», «Нюхач» и другим.
Также Седнев работал как режиссер и сценарист над фильмами «Проснуться в Шанхае» и «Вышивальщица в сумерках». Кроме того, артист написал роман «В окрестностях Милены», включенный в лонг-лист премии «Русский Букер».
Ранее стало известно о смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Крючкова, ему было 80 лет, напоминает RT.
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