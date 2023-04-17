Умер актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Российский актер Юрий Ашихмин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в соцсетях знакомая артиста Алла Вагина.

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На странице актера на портале «Кино-театр.ру» уточняется, что Ашихмин 13 апреля скончался в больнице после долгой болезни.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Актер окончил курсы Алексея Германа и начал кинокарьеру в 1993 году, отмечает телеканал «360». На счету Ашихмина около 20 фильмов, в том числе картины «Пленники удачи», «Трудно быть Богом», «Юрьев день», «Клеймо», «На игре», «Обитаемый остров», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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