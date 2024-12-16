Умер актер из «Интернов» Николай Ледовских
Актер Николай Ледовских умер в возрасте 77 лет, следует из данных портала «Кино-Театр.Ру».
Отмечается, что артист скончался 12 декабря.
Смерть актера подтвердили в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, сотрудником которого был Ледовских. Учреждение отметило, что он «скоропостижно скончался». В музее-заповеднике назвали Ледовских не только актером, но и солженицыноведом, поэтом, писателем и фотохудожником.
Николай Ледовских родился в 1947 году, в 1974-м окончил факультет международной журналистики МГИМО. Долгое время артист был хранителем архива писателя Александра Солженицына и его первой жены Натальи Решетовской. С 2000-х годов Ледовских снимался в кино, он сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Земский доктор», «Обнимая небо», «Интерны».
Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Раисы Максимовой, напоминает Ura.ru.
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