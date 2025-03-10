Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Бекер

Британский актер Саймон Фишер-Бекер скончался на 64 году жизни, сообщила агента актера в своих социальных сетях.

Представитель артиста назвала его близким другом, с которым была знакома 15 лет.

Артист известен по фильму «Гарри Поттер и философский камень», а также по роли Дориума Мэлдовара в сериале «Доктор Кто». В «Гарри Поттере» Саймон Фишер-Бекер сыграл привидение Толстого Монаха. Саймон Фишер-Беккер также принимал участие в съемках таких проектов, как «Любовь щенка» и «Отверженные».

Причина смерти артиста пока не раскрывается.

