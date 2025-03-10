Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Бекер
10 марта 202514:01
Британский актер Саймон Фишер-Бекер скончался на 64 году жизни, сообщила агента актера в своих социальных сетях.
Представитель артиста назвала его близким другом, с которым была знакома 15 лет.
Артист известен по фильму «Гарри Поттер и философский камень», а также по роли Дориума Мэлдовара в сериале «Доктор Кто». В «Гарри Поттере» Саймон Фишер-Бекер сыграл привидение Толстого Монаха. Саймон Фишер-Беккер также принимал участие в съемках таких проектов, как «Любовь щенка» и «Отверженные».
Причина смерти артиста пока не раскрывается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru