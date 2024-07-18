Умер актер из фильма «Солнцепек» Игорь Лучихин

Актер Игорь Лучихин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина... Теперь он – часть нашей театральной истории. Вечная память», — говорится в сообщении учреждения.

Театр выразил соболезнования близким актера.

Игорь Лучихин родился в 1962 году в Ульяновске, учился в ЛГИТМиК и Ярославском театральном институте. Артист работал в кукольных театрах в Пензе, Ульяновске, на Камчатке, служил в Тульском театре драмы, позже присоединился к труппе театра имени Бориса Лавренева в Севастополе. Кроме того, Лучихин снимался в кино, он сыграл в сериале «Гражданин начальник», фильмах «Солнцепек» и «Дорога к дому».

Ранее стало известно о смерти актера сериалов «Нюхач» и «Возвращение Мухтара» Игоря Щербака, напоминает RT.

