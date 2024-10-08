Умер актер из фильма «Мечте навстречу» Борис Борисенок
Советский и белорусский актер Борис Борисенок умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Белорусский государственный академический театр юного зрителя.
Артист ушел из жизни 2 октября, причина его смерти не называется. В театре назвали уход Борисенка трагедией для белорусской театральной и кинематографической школы, которой актер «посвятил свое сердце и талант».
Борис Борисенок родился в 1934 году в Березино Минской области, в 1956-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт и присоединился к коллективу минского Театра юного зрителя. Борисенок служил в учреждении с момента его основания, сыграл в театре более ста ролей.
В 1960-е годы актер начал сниматься в кино. В числе его работ фильмы и сериалы «Рассказы о юности», «Среди добрых людей», «Мечте навстречу», «Потому что люблю», «Семейный детектив».
Ранее стало известно о смерти американского актера и кантри-музыканта Криса Кристофферсона, ему было 88 лет, напоминает 360.ru.
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