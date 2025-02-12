Умер актер из фильма «Форсаж» Питер Нэви Туиасосопо

Американский актер Питер Нэви Туиасосопо умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил в соцсетях сын артиста Питер.

«Мой отец прожил удивительную жизнь... Мы продолжим жить с ним в душе, и как бы нам ни было грустно, он, без сомнения, на небесах со своими братьями, сестрами, родителями, дочерью и Иисусом, и ему больше не больно», — написал сын Туиасосопо.

По данным Forbes, актер скончался 11 февраля в Финиксе, штат Аризона, от сердечного приступа.

Питер Нэви Туиасосопо родился в 1963 году в Калифорнии. Артист начал сниматься в кино в 1991 году, всего он сыграл более чем в 40 проектах. Наибольшую популярность Туиасосопо принесли роли в фильмах «Форсаж», «Бэтмен и Робин», «Ангелы Чарли», «Царь скорпионов».

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