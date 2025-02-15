Умер актер и организатор липецкого концерта группы Scorpions Валерий Зинов

На 67 году жизни скончался актер театра и кино Валерий Зинов, сообщил портал GOROD48.ru.

Артист долгое время боролся с онкологией. Последнее появление Зинова на экранах состоялось месяц назад, после чего он объявил друзьям о завершении карьеры.



На счету актера более 40 ролей в различных телепроектах, таких как «След», «Кулагин и партнеры», «Последний мент», «За час до рассвета», «Чикатилло» и другие.

Также Зинов был известен в своем родном городе Липецке как радиоведущий и продюсер концертов. В 2008 году Зинов пригласил в Липецк легендарную рок-группу Scorpions. Коллектив приехал в город металлургов в золотом составе во главе с лидером Клаусом Майне. Была договоренность о двух концертах в самой крупной площадке региона - Центральном стадионе «Металлург». Однако, несмотря на надежды Зинова прославиться как продюсер, который привез Scorpions в Липецк, история закончилась разочарованием. На концерты пришли всего пара тысяч человек, из-за чего музыкантам пришлось выступать при пустых трибунах. Тогда они заявили, что больше в Липецк ни ногой.

