Умер актер Анатолий Хропов из сериалов «СашаТаня» и «Улицы разбитых фонарей»

Актер Анатолий Хропов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «СашаТаня» и «Папины дочки», скончался в возрасте 60 лет, сообщила театральная мастерская «АСБ».

До начала актерской карьеры Хропов окончил медицинское училище и работал фельдшером скорой психиатрической помощи. Параллельно также занимался в студии народного театра, и в 1989 году окончил ЛГИТМиК, став выпускником курса Льва Додина.

Получив актерское образование, артист выступал на сцене нескольких театров, включая театр им. Ленсовета. С 2006 года играл в спектаклях московских театров. В общей сложности на счету актера более 100 ролей в фильмах и сериалах. Помимо прочего Хропов принимал участие в озвучке таких проектов, как «Дюна» и «Голодные игры».

Артист ушел из жизни в ночь с 5 на 6 января. Причины смерти не уточняются.

