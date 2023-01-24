Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль в Санкт-Петербурге

19 февраля на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоится петербургская премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People «Мужчина / Женщина».

Авторы постановки утверждают, что это музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании – есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов.

Композиции написаны группой Zero People. Поставила спектакль Юлия Пересильд. А лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.

Ранее премьера спектакля состоялась в Москве на сцене Театра на Малой Бронной.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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