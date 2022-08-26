Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль «Мужчина / Женщина»
Актриса Юлия Пересильд и группа Zero People выпускают спектакль «Мужчина / Женщина». Премьера намечена на 5 сентября на сцене Театра на Малой Бронной.
Авторы постановки утверждают, что это музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании – есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов.
Композиции написаны группой Zero People.
Поставила спектакль Юлия Пересильд. А лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.
Дата премьеры также выбрана неслучайно: это не только день рождения Юлии, но и Международный день благотворительности. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям с ДЦП Благотворительного фонда «ГАЛЧОНОК».
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