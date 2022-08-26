Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль «Мужчина / Женщина»

Актриса Юлия Пересильд и группа Zero People выпускают спектакль «Мужчина / Женщина». Премьера намечена на 5 сентября на сцене Театра на Малой Бронной.

Авторы постановки утверждают, что это музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании – есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов.

Композиции написаны группой Zero People.

Поставила спектакль Юлия Пересильд. А лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.

Дата премьеры также выбрана неслучайно: это не только день рождения Юлии, но и Международный день благотворительности. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям с ДЦП Благотворительного фонда «ГАЛЧОНОК».