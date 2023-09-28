«Нужно сплочение!»: Депутат Соловьев оправдал запрет якутского фильма «Айта»

Позднее, 27 сентября, Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у «Айты». Соловьев отметил, что на деятелей культуры ложится «особая ответственность».

«В настоящее время с учетом СВО, беспрецедентного давления на Россию коллективного Запада и попыток отменить русский мир и культуру, особая ответственность ложится на сферу культуры и творческих деятелей. Сплочение вокруг защиты суверенитета и территориальной целостности России, укрепление межнационального и межконфессионального единства народов России должны стать главной задачей общества и власти. Деятели культуры, в том числе режиссеры, при подготовке сценариев и работы над фильмом должны очень ответственно подходить к своему творчеству с учетом вышеперечисленных основ», - сказал Соловьев.

Минкультуры РФ выдало «Айте» прокатное удостоверение в феврале 2022 года с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.

После того, как Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма, режиссер «Айты» Степан Бурнашев заявил, что продолжит снимать киноленты в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что «это его дом». При этом режиссер отрицает, что в фильме содержится информация, которая противоречит принципам единства народов РФ, передает «Радиоточка НСН».

