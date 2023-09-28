«Нужно сплочение!»: Депутат Соловьев оправдал запрет якутского фильма «Айта»
Режиссеры при работе над фильмом должны ответственно подходить к своему творчеству, с учетом попыток отменить русский мир, отметил в эфире НСН депутат Сергей Соловьев.
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что укрепление межнационального и межконфессионального единства народов России должно стать главной задачей общества и власти. Так он отреагировал на отзыв прокатного удостоверения у якутского фильма «Айта» из-за обвинений режиссера в национализме.
Роскомнадзор направил российским аудиовизуальным сервисам требование удалить «Айту». Служба пояснила, что выявила в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ». Отмечалось, что положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой.
Позднее, 27 сентября, Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у «Айты». Соловьев отметил, что на деятелей культуры ложится «особая ответственность».
«В настоящее время с учетом СВО, беспрецедентного давления на Россию коллективного Запада и попыток отменить русский мир и культуру, особая ответственность ложится на сферу культуры и творческих деятелей. Сплочение вокруг защиты суверенитета и территориальной целостности России, укрепление межнационального и межконфессионального единства народов России должны стать главной задачей общества и власти. Деятели культуры, в том числе режиссеры, при подготовке сценариев и работы над фильмом должны очень ответственно подходить к своему творчеству с учетом вышеперечисленных основ», - сказал Соловьев.
Минкультуры РФ выдало «Айте» прокатное удостоверение в феврале 2022 года с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.
После того, как Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма, режиссер «Айты» Степан Бурнашев заявил, что продолжит снимать киноленты в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что «это его дом». При этом режиссер отрицает, что в фильме содержится информация, которая противоречит принципам единства народов РФ, передает «Радиоточка НСН».
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