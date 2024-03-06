Участницы проекта ВКонтакте «Невидимые музы» раскроют закулисья театров и музеев

Ведущие музеи и театры России расскажут о себе с помощью участниц проекта «Невидимые музы». Смотрительницы и женщины-капельдинеры поделятся личными историями своего пути в искусстве. Их интервью стали доступны с 6 марта в сообществах участников проекта ВКонтакте.

Героини проекта играют важную роль в жизни театров и музеев, при этом оставаясь практически незаметными. Именно они принимают и обслуживают посетителей, персонал и артистов. Участницы делятся со зрителями театральным закулисьем, особенностями музейной жизни - каждая со своей уникальной историей и профессиональным путём в культуру.

В проекте принимают участие 15 театров и музеев из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе, Государственный исторический музей, МХТ им. А.П. Чехова, Театр им. Евгения Вахтангова, Музей космонавтики, Государственный Русский музей, Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Специально для пользователей ВКонтакте организован конкурс с призами в официальном сообществе портала Культура.рф. Все желающие до 31 марта могут выложить пост с историями сотрудниц театров, музеев и других учреждений культуры с хэштегом #невидимыемузы. Наградами от музеев будут отмечены 10 участников с самыми интересными историями.

