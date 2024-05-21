Юбилейный Всероссийский Фестиваль семейных театров объединит 20 регионов

Юбилейный X Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» объединит не менее 20 регионов. Он пройдёт в Москве 26 -28 октября. Лозунгом театрального смотра на этот раз станет «Семья - это страна, страна - это семья».

Как отметил соучредитель и художественный руководитель мероприятия, худрук Театра Доброй сказки Вячеслав Науменко, организаторы стремятся, чтобы проект охватил всё больше регионов. Так, в апреле в рамках фестиваля были организованы занятия по школе семейного театра в ЛНР, передает ТАСС.

Помимо показов для участников фестиваля доступны культурная и образовательная программы, связанные с театральным делом. Организаторы также обещают много сюрпризов в рамках юбилейного события.

Международный фестиваль «Интермузей», между тем, стартует в Москве в четверг, 23 мая. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для него впервые отведены семь площадок в городе.

