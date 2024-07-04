Туфли Элвиса Пресли продали на аукционе за 120 тысяч фунтов

Синие замшевые туфли американского певца и актера Элвиса Пресли продали на английском аукционе Henry Aldrige & Son за 120 тысяч фунтов стерлингов, сообщает NME.

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В этих туфлях певец нередко выходил в свет в 1950-х годах. В частности, в ней он появился на шоу Стива Аллена на NBC.

Элвис приобрел туфли, после того как исполнил хит Карла Перкинса Blue Suede Shoes. Перед уходом в армию в конце 1950-х годов певец отдал обувь другу.

Ранее личную Библию Пресли выставили на торги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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