«Юноша в перьях». Цискаридзе снова раскритиковал танец Лазарева
Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе снова подверг критике выступление певца Сергея Лазарева в программе «Танцы со звездами».
Цискаридзе признал, что как член жюри он предъявляет к Лазареву завышенные требования, поскольку считает певца «невероятно одаренным человеком».
«Я тебя привожу в пример огромному количеству моих учеников и объясняю, что несмотря на то, что юноша поет «в перьях», он имеет удивительно хорошее музыкальное образование, идеальное театральное образование и так далее», — сказал Цискаридзе.
Балетмейстер добавил, что всегда ждет от Лазарева в еще 10 раз больше отдачи и работы. Потому он и не поставил высокие оценки паре Лазарева и Екатерины Осиповой, которая показала экспериментальный танец: смесь джаза и рок-н-ролла.
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