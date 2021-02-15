«Юноша в перьях». Цискаридзе снова раскритиковал танец Лазарева

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе снова подверг критике выступление певца Сергея Лазарева в программе «Танцы со звездами».

Цискаридзе признал, что как член жюри он предъявляет к Лазареву завышенные требования, поскольку считает певца «невероятно одаренным человеком».

«Я тебя привожу в пример огромному количеству моих учеников и объясняю, что несмотря на то, что юноша поет «в перьях», он имеет удивительно хорошее музыкальное образование, идеальное театральное образование и так далее», — сказал Цискаридзе.

Балетмейстер добавил, что всегда ждет от Лазарева в еще 10 раз больше отдачи и работы. Потому он и не поставил высокие оценки паре Лазарева и Екатерины Осиповой, которая показала экспериментальный танец: смесь джаза и рок-н-ролла.

