Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдёт в конце октября-начале ноября, а не в мае, как было запланировано ранее, сообщает ТАСС.

Председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой рассказал, что устроить полноценную масштабную церемонию в самое ближайшее время просто не представляется возможным. Также он уточнил, что будут рассматриваться работы с 1 января 2020 года по 31 августа 2021.

Сейчас обсуждается возможность появления и новых номинаций на предстоящей церемонии, планируется настоящий телевизионный праздник. Отметим, что ранее церемония вручения уже была перенесена с октября прошлого года на май 2021 года из-за пандемии коронавируса.

