Центр Дэвида Боуи откроят в Лондоне
23 октября 202415:20
Центр Дэвида Боуи появится в Лондоне, сообщает NME.
Он станет одним из филиалов музея Виктории и Альберта. В его экспозицию войдут документы, рассказывающие о жизни музыканта, в том числе, фотографии, аудиовизуальные инсталляции, рукописные тексты песен и архив артиста, приобретенный у его наследников.
Открыть Центр Боуи планируется в сентябре 2025 года.
Ранее в Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru