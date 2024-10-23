Центр Дэвида Боуи откроят в Лондоне

Центр Дэвида Боуи появится в Лондоне, сообщает NME.

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Он станет одним из филиалов музея Виктории и Альберта. В его экспозицию войдут документы, рассказывающие о жизни музыканта, в том числе, фотографии, аудиовизуальные инсталляции, рукописные тексты песен и архив артиста, приобретенный у его наследников.

Открыть Центр Боуи планируется в сентябре 2025 года.

Ранее в Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twittter
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