Труппа Мариинского театра выступит с гастролями в Германии

Рождественские гастроли балетная труппа Мариинского театра проведет в немецком городе Баден-Баден. Об этом сообщает РИА Новости.

Гастроли пройдут с 21 по 27 декабря. На немецкой сцене будут представлены балеты русского композитора Петра Чайковского, в том числе знаменитый «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Также впервые в программе полная версия спектакля "Драгоценности" Джорджа Баланчина.

Мариинский театр находится в центре Петербурга. Художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года является Валерий Гергиев.



