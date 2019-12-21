Труппа Мариинского театра выступит с гастролями в Германии
Рождественские гастроли балетная труппа Мариинского театра проведет в немецком городе Баден-Баден. Об этом сообщает РИА Новости.
Гастроли пройдут с 21 по 27 декабря. На немецкой сцене будут представлены балеты русского композитора Петра Чайковского, в том числе знаменитый «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Также впервые в программе полная версия спектакля "Драгоценности" Джорджа Баланчина.
Мариинский театр находится в центре Петербурга. Художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года является Валерий Гергиев.
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