«Трудные подростки» бьют рекорды в Сети

Сериал рассказывает о некогда популярном футболисте Антоне Ковалёве (Никита Волков), который попал в тюрьму из-за пьяного дебоша и получил второй шанс вернуться в спорт от бывшего наставника, главы центра трудных подростков Германа (Александр Лыков) в качестве тренера. Главному герою предстоит подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. Ковалев соглашается, но даже не представляет последствий своего решения и трудностей.

«Трудные подростки - редкий случай сериала, который за 3 недели стал хитом среди молодой интернет аудитории и уже обрел лояльную армию поклонников. Мы рады видеть его в линейке more originals и рассчитываем на продолжение,» - заявил генеральный директор more.tv Денис Горшков.

Режиссером проекта стал Рустам Ильясов. За идею и производство отвечает кинокомпания PROSPECT.

В роли учеников заняты молодые актеры Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Анастасия Крылова, Владимир Гарцунов, Мила Ершова, Алёна Швиденкова, Тимофей Елецкий и студент Мастерской Константина Райкина Святослав Рогожан, для которого проект стал дебютом в профессии.

Отметим, линейка more originals – это эксклюзивные сериалы и шоу, которые созданы специально для онлайн-сервиса more.tv. Так, его зрителей ожидает в ближайшее время премьера первого сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях.

