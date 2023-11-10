Триллер «Синдром» с Акиньшиной и Кяро вышел в кинопрокат в РФ
Фильм «Синдром» режиссёра Антона Борматова вышел в пятницу, 10 ноября на экраны кинотеатров России. Главную роль в психологическом триллере сыграла Оксана Акиньшина. Заглавная мужская роль досталась Кириллу Кяро.
В центре сюжета кинокартины – муж (бизнесмен) и жена (художница). Их супружеский союз переживает тяжёлые времена. После ряда событий героиня начинает терять связь с реальностью.
Режиссёр плавно погружает зрителя вместе с героиней в её подсознание. Развязка фильма, по мнению ряда кинокритиков, оказалась несколько странной и притянутой за уши. Хотя, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», атмосферность картины сохраняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru