Триллер «Синдром» с Акиньшиной и Кяро вышел в кинопрокат в РФ

Фильм «Синдром» режиссёра Антона Борматова вышел в пятницу, 10 ноября на экраны кинотеатров России. Главную роль в психологическом триллере сыграла Оксана Акиньшина. Заглавная мужская роль досталась Кириллу Кяро.

В центре сюжета кинокартины – муж (бизнесмен) и жена (художница). Их супружеский союз переживает тяжёлые времена. После ряда событий героиня начинает терять связь с реальностью.

Режиссёр плавно погружает зрителя вместе с героиней в её подсознание. Развязка фильма, по мнению ряда кинокритиков, оказалась несколько странной и притянутой за уши. Хотя, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», атмосферность картины сохраняется.

