Триллер «Черный чемодан» стал самым популярным «пиратским» фильмом в апреле

Второе место занял проект от Netflix «Опустошение» с Томом Харди, а на третьей строчке лидер мартовского чарта «Микки 17» с Робертом Паттинсоном.

Помимо прочего в топ-10 попали также приключенческая драма «Северный полюс» с Егвением Мироновым и Андреем Мерзликиным, премьера фильма в российских онлайн-кинотеатрах состоялась 11 апреля. Среди российских фильмов в рейтинг также попала картина «Кончится лето» с Юрой Борисовым.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что голливудское кино в будущем вернется в российские кинотеатры. По его словам, по этому вопросу есть предметные переговоры, однако в них нет конкретики, напоминает «Радиоточка НСН».

