Триллер «Черный чемодан» стал самым популярным «пиратским» фильмом в апреле

Детективный триллер Стивена Содерберга «Черный чемодан – двойная игра» стал самым популярным фильмом у российских пиратов по итогу апреля 2025, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F6.

Почему фильм «В списках не значился» не оправдал надежды кинотеатров

Второе место занял проект от Netflix «Опустошение» с Томом Харди, а на третьей строчке лидер мартовского чарта «Микки 17» с Робертом Паттинсоном.

Помимо прочего в топ-10 попали также приключенческая драма «Северный полюс» с Егвением Мироновым и Андреем Мерзликиным, премьера фильма в российских онлайн-кинотеатрах состоялась 11 апреля. Среди российских фильмов в рейтинг также попала картина «Кончится лето» с Юрой Борисовым.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что голливудское кино в будущем вернется в российские кинотеатры. По его словам, по этому вопросу есть предметные переговоры, однако в них нет конкретики, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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