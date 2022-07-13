Трейлер «Брата 3» возмутил россиян

Главные роли в картине исполнили рэперы Птаха и Басота, братья Владимир и Юрий Торсуевы, известные по фильму «Приключения Электроника», звезда Голливуда Эрик Робертс и американский актер Костас Мэндилор, известный по фильму «Пила».

Комментаторы в соцсетях надеются, что это шутка, и называют фильм «пустышкой под узнаваемым названием».

«Ах вы, ***!! Хотите выехать на славе дилогии Балабанова и Бодрова. Как совести хватает выдавать свое варево за третий фильм!?» - возмущается Иван Капралов.

«Надеюсь, вам хватит ума не выпускать фильм в прокат», - призывает Данил Агафонов.

«Миниюбки, декольте, чувак в помойке с финкой, деревня, запорожцы. Это артхаус паразитирующий на Балабанове», - анализирует Всеволод Чистяков.

При этом, по данным «Кинопоиска», картина Валерия Переверзева не связана с легендарными фильмами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

