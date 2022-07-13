Трейлер «Брата 3» возмутил россиян
Первый официальный трейлер фильма «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева шокировал зрителей, которые требуют переименовать картину.
Вышедший на YouTube ролик собрал всего 250 лайков при более чем 50 тысячах просмотров.
Главные роли в картине исполнили рэперы Птаха и Басота, братья Владимир и Юрий Торсуевы, известные по фильму «Приключения Электроника», звезда Голливуда Эрик Робертс и американский актер Костас Мэндилор, известный по фильму «Пила».
Комментаторы в соцсетях надеются, что это шутка, и называют фильм «пустышкой под узнаваемым названием».
«Ах вы, ***!! Хотите выехать на славе дилогии Балабанова и Бодрова. Как совести хватает выдавать свое варево за третий фильм!?» - возмущается Иван Капралов.
«Надеюсь, вам хватит ума не выпускать фильм в прокат», - призывает Данил Агафонов.
«Миниюбки, декольте, чувак в помойке с финкой, деревня, запорожцы. Это артхаус паразитирующий на Балабанове», - анализирует Всеволод Чистяков.
При этом, по данным «Кинопоиска», картина Валерия Переверзева не связана с легендарными фильмами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
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